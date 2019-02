Genuss- und Erlebnisattraktionen

Iphofen.Sie zeigen Franken von seiner schönsten Seite und schaffen Erlebnismomente mit Erinnerungswirkung: Die Anbieter der Weintourismuskampagne „Franken – Wein.Schöner.Land!“ Die Liste dieser ganz besonderen fränkischen Genuss- und Erlebnisstationen ist lang – und wurde am Montag um weitere, ausgezeichnete Höhepunkte ergänzt. Mit einem Festakt im Rahmen des neunten Fränkischen Weintourismus Symposiums wurden in der Karl-Knauf-Halle in Iphofen)die Urkunden für die neuen Anbieter sowie der Weintourismuspreis 2019 verliehen.

Eingeladen dazu hatten als Projektinitiatoren der Tourismusverband Franken, die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, der Fränkische Weinbauverband und die Tourismusgebiete im Weinland Franken. Die Bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber dankte den Initiatoren für das große Engagement, beglückwünschte die neuen Partner der Weintourismuskampagne und übergab den begehrten Weintourismuspreis, der in diesem Jahr an den Verein „Gästeführer Weinerlebnis Franken“ ging.

Reiseland Nummer eins

Heimat gesucht? In Franken gefunden! Nicht nur bei ausländischen Besuchern gehört der Freistaat zum Urlaubs- und Reiseland Nummer eins. Auch immer mehr Deutsche zieht es nach Bayern, das seit dem letzten Jahr auch mit den 100 Genussorten zu einer kulinarischen Rundreise einlädt. Über die Hälfte der Gewinnerorte liegt dabei in Franken.

Die Gäste von heute sind dabei nicht nur auf der Suche nach Erholung und Entschleunigung. Nein, die Sehnsucht liegt viel tiefer – sie streben nach Heimat. So sind es Emotionen, Gefühle und eindrucksvolle Momente, die die scheinbare Grenze zwischen Zuhause und Destination nachhaltig verschwimmen lassen, ja sogar verschieben. Denn Heimat ist nicht nur der Wohn- oder Geburtsort – Heimat ist eine ganz besondere Beziehung zwischen Mensch und Raum, Heimat ist vielmehr ein Gefühl. In einem Impulsvortrag blickte Ulrich Toholt, Publisher der Zeitschrift „LandLust“, hinter diese Sehnsucht nach Land und Heimat.

Nicht nur der Ort, sondern auch die kulturelle und soziale Interaktion machen Heimat zu einem Ort mit Identität und Vertrautheit. Und dass Franken auf einem guten Weg ist und Emotionen bereits bieten kann, zeigen die seit Jahren steigenden Tourismuszahlen.

Spitze sein – Spitze bleiben

Jede Erfolgsgeschichte fängt klein an und ist am Anfang wie ein zartes Pflänzchen: Gibt man aber Leidenschaft, Hingabe, Weitblick und eine große Portion Durchhaltevermögen dazu, kann Großes entstehen, so Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. Der große Erfolg der ver-gangenen Jahre mache deutlich, dass sich die bundesweit nach wie vor einzigartige Tourismuskam-pagne „Franken – Wein.Schöner.Land!“ nicht nur etabliert hat, sondern zu einem Vorreiter für andere Regionen geworden ist. Was vor zwölf Jahren mit gerade einmal 111 Betrieben begann, hat sich mit derzeit 247 zertifizierten Angeboten mehr als verdoppelt. Insgesamt hat sich der fränkische Weintourismus zu einem regelrechten Erfolgsrezept entwickelt.

30 Millionen Tagesaufenthalte

Mit knapp 30 Millionen Tagesaufenthalten und einem Bruttoumsatz von rund 2,3 Milliarden Euro belegt das Weinland Franken deutschlandweit einen der vorderen Plätze. Über 32 000 Arbeitsplätze werden durch den Tourismus geschaffen.

Man könne zu Recht stolz auf diese Spitzenplatzierung sein. Um an der Spitze zu bleiben, müsse aber Höchstleistung kontinuierlich abgerufen werden, stellte Kaniber klar. Denn Anspruch wie auch Erwartung an Freizeit und touristische Angebote ändern sich stetig mit dem Zeitgeist. Zudem hat die Digitalisierung die Branche nachhaltig geprägt und wird auch künftig zu weiteren Anpassungen führen.

Der Weintourismuspreis 2019 ging an den Verein Gästeführer Weinerlebnis Franken. Unter dem Motto „Komm, ich zeig dir mein Weinland“ entführen 298 ausgebildete Gästeführer genussorientierte Weinfreunde in die fränkische Region mit ihrer unverwechselbaren Kultur. Jeder Gästeführer als einzigartiger „Botschafter des fränkischen Heimatlandes“ absolviert im Durchschnitt 20 bis 30 Führungen pro Saison. Alleine im Jahr 2017 begaben sich 125 000 Gäste auf 6295 geführte Erlebnistouren für alle Sinne. Die Gästeführer Weinerlebnis Franken sind mittlerweile nicht mehr wegzudenkende Akteure und damit eine tragende Säule des Fränkischen Weintourismuskonzeptes, betonte Michaela Kaniber in ihrer Laudatio. Seit 2009 würdigen der Fränkische Weinbauverband, die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, der Tourismusverband Franken und die Tourismusgebiete im Weinland Franken mit der verliehenen Auszeichnung herausragende Persönlichkeiten und Institutionen für ihre Verdienste um den Fränkischen Weintourismus.

Alle zertifizierten Partner aus dem Bereich „Gästeführer Weinerlebnis Franken“ werden in der Premiumbroschüre „Reisen zum Frankenwein 2019“, die kostenlos erhältlich ist, vorgestellt, wie es weiter in einem Bericht der Veranstalter heißt. Unter den 247 Angeboten sind auch die 15 neuen Aushängeschilder für Franken aus den Bereichen „Feines aus Weinfranken“, „Gästeführer Weinerlebnis Franken“, „Gasthäuser & Weinstuben“, „Heckenwirtschaften“, „Restaurants“, „terroir f“, „Vinotheken“, „Weinbars & Weinbistros“, „Winzer & Weingüter“ sowie „Zu Gast beim Winzer“ aufgeführt.

