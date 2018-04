Anzeige

Würzburg.Die Green Fair Messe in der Posthalle Würzburg geht am heutigen Samstag und morgigen Sonntag in die zweite Runde. Geöffnet ist die Messe von 10 bis 18 Uhr. Auch in diesem Jahr präsentieren wieder zahlreiche regionale und überregionale Anbieter nachhaltige und faire Produkte für den Alltag. Die Green Fair knüpft dort an, wo ein Wille zur Veränderung in der Bevölkerung spürbar geworden ist und zeigt Wege, um das Leben ein kleines Stück weit bewusster zu gestalten. Noch stärker als bei der Premiere ist die diesjährige Green Fair vom Erlebnischarakter geprägt. Auf der bereits bewährten Vortragsbühne treten zahlreiche hochkarätige Redner aus Politik und Gesellschaft auf. Ein Eintritt wird erhoben. Weitere Informationen kann man unter www.green-fair.de oder per Mail an info@green-fair.de erhalten.