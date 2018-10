Grüne in Würzburg die großen Gewinner

München/Unterfranken.Eine krachende Niederlage für die alten Volksparteien setzte es am Sonntag bei der Landtagswahl in Bayern. CSU und SPD mussten dramatische Verluste hinnehmen. Die Schwester-Partei der CDU machte nach ersten Hochrechnungen zweistellige Verluste und landete bei 37,6 Prozent (minus 10,3).

Die SPD verlor in Bayern noch mehr Wählerstimmen und rutschte auf 9,6 Prozent ab (minus 11,0). Grund zum Jubeln hatten andere: Die Grünen kamen auf 17,9 Prozent (plus 9,3), die Freien Wähler auf 11,7 (plus 2,7) und die AfD bei ihrer ersten Landtagswahl in Bayern auf 10,6 Prozent.

Die Ergebnisse in Unterfranken bestätigten den landesweiten Trend weitgehend. Nur in ganz wenigen Wahlkreisen behauptete die CSU ihre absolute Mehrheit, musste aber überall Federn lassen. Für die SPD setzte es quer durch alle Wahlkreise herbe Verluste.

Ein dickes Ausrufezeichen bei dieser Wahl in Bayern setzte die Stadt Würzburg. Hier überholten die Grünen nicht nur die CSU, sie verdoppelten fast ihr Ergebnis von 2013 und kamen auf über 30 Prozent. Die CSU dagegen verlor massiv an Stimmen und rutschte von rund 50 Prozent 2013 auf unter 30 Prozent.

Die Ergebnisse (Stand 21 Uhr auf der Basis der bis zu diesem Zeitpunkt ausgezählten Stimmbezirke) im Überblick:

Stadt Würzburg

Erststimmen: Friedl, Patrick (Grüne) 31,39 %; Jörg, Oliver (CSU) 27,13 %; Rosenthal, Georg (SPD) 11,54 %; Peter, Martin (AfD) 7,36 %; Fischer, Wolfram (FDP) 6,62 %; Timm, Martin (Die Linke) 5,65 %; Dülk, Manfred (Freie Wähler) 4,8 %. – Zweitstimmen: Grüne 30,5 %; CSU 29,38 %; SPD 9,77 %; AfD 7,25 %; FDP 6,79 %; Die Linke 5,92 %; Freie Wähler 4,42 %.

Würzburg Land

Landkreis: Wahlbeteiligung: 74 %. Erststimmen: Ländner, Manfred (CSU) 45,31 %; Halbleib, Volkmar (SPD) 5,92 %; Rützel, Volkmar (Freie Wähler) 11,31 %; Celina, Kerstin (Grüne) 16,38 %; Kuhl, Wolfgang (FDP) 5,23 %; Hansen, Kevin-Christopher (Die Linke) 2,31 %; Gebhardt, Michael (AfD) 8,54 %. – Zweitstimmen: CSU 49,58 %; SPD 6,33 %, Freie Wähler 7,26 %; GRÜNE 16,45 %; FDP 4,63 %; Die Linke 2,32 %; AfD 9,27 %.

Röttingen: Zweitstimmen: CSU 43,04 %; SPD 9,86 %; Freie Wähler 8,79 %; Grüne 17,69 %; FDP 4,54 %; Die Linke 2,68 %; AfD 8,07 %.

Neubrunn: Wahlbeteiligung: 74 %. Zweitstimmen: CSU 47,83 %; SPD 6,17 %; Freie Wähler 7,99 %; Grüne 15,99 %; FDP 5,19 %; Die Linke 2,24%; AfD 10,38 %.

Bütthard: Wahlbeteiligung: 77,91 %. Zweitstimmen: CSU 56,47 %; SPD 4,56 %; Freie Wähler 7,03 %; Grüne 14,67 %; FDP 2,96 %; Die Linke 1,97 %; AfD 6,78 %.

Tauberrettersheim: Wahlbeteiligung: 79,73 %. Zweitstimmen: CSU 57,97 %; SPD 6,14 %; Freie Wähler 7,49 %; Grüne 13,44 %; FDP 2,88 %; Die Linke 1,54 %; AfD 5,95 %.

Bieberehren: Wahlbeteiligung: 75,41 %. CSU 55,66 %; SPD 5,38 %; Freie Wähler 6,68 %; Grüne 16,70 %; FDP 1,86 %; Die Linke 2,41 %; AfD 6,49 %.

Aub: Zweitstimmen: CSU 56 %; SPD 5,14 %; Freie 10,06 %; Grüne 12,57 %; FDP 2,40 %; Die Linke 2,63 %; AfD 5,94 %.

Landkreis Ansbach

Stadt Rothenburg: Wahlbeteiligung: 67,98 %. Zweitstimmen: CSU 35,63 %; Grüne 18,48 %; SPD 12,26 %; Freie Wähler 10,51 %; AfD 9,19 %; Die Linke 5,75 %; FDP 3,63 %.

Landkreis Main-Spessart

Landkreis: Erststimmen: Schwab, Thorsten (CSU) 39,32 %; Stolz, Anna (Freie Wähler) 14,91 %; Münch, Gregor (Grüne) 12,74 %; Gottschalk, Sven (SPD) 10,97 %; Schreck, Kurt (AfD) 9,54 %; Sander, Peter (FDP) 3,8 %; Häuslein, Stefan (Die Linke) 2,76 %. – Zweitstimmen: CSU 44,77 %; Grüne 14,68 %; SPD 9,58 %; AfD 9,52 %; Freie Wähler 9,04 %; FDP 3,7 %; Die Linke 2,47 %.

Kreuzwertheim: Wahlbeteiligung: 73,35 %. Zweitstimmen: CSU 40,67 %; Grüne 15,56 %; AfD 12,14 %; SPD 10,47 %; Freie Wähler 9,31 %; FDP 4,08 %; Die Linke 3,33 %.

Hasloch: Wahlbeteiligung: 72,1 %. Zweitstimmen: CSU 36,52 %; Grüne 14,27 %; AfD 13,98 %; Freie Wähler 13,41 %; SPD 11,13 %; Die Linke 4,14 %; FDP 3,57 %.

Schollbrunn: 72,42 %. Zweitstimmen: CSU 46,56 %; Freie Wähler 12,97 %; AfD 11,98 %; Grüne 9,23 %; SPD 8,06 %; FDP 4,72 %; Die Linke 2,16 %.

Triefenstein: Wahlbeteiligung: 74,7 %. Zweitstimmen: CSU 44,17 %; Grüne 14,1 %; SPD 10,81 %; AfD 10,42 %; Freie Wähler 8,22 %; FDP 3,92 %; Die Linke 3,25 %.

Landkreis Miltenberg

Landkreis: Erststimmen: Rüth, Berthold (CSU) 39,01 %; Schneider, Joachim (Grüne) 14,63 %; Schötterl, Bernd (Freie Wähler) 13,85 %; Mahler, Daniela (AfD) 10,28 %; Pischinger, Jörg (SPD) 10,02 %; Zimmermann, Frank (FDP) 5,19 %; Liebl, Georg (Die Linke) 3,26 %. – Zweitstimmen: CSU 40,19 %; Grüne 13,30 %; Freie Wähler 12,57 %; SPD 10,91 %; AfD 10,3 %; FDP 5,29 %; Die Linke 2,9 %.

Stadt Miltenberg: Zweitstimmen: CSU 37,80 %; Grüne 18,84 %; AfD 12,07 %; SPD 9,56 %; Freie Wähler 8,31 %; FDP 5,75 %, Die Linke 3,77 %.

Kirchzell: Zweitstimmen: CSU 46,70 %; Freie Wähler 14,94 %; SPD 10,56 %; Grüne 9,7 %; AfD 8,33 %; FDP 4,09 %; Die Linke 1,29 %.

Amorbach: Zweitstimmen: CSU 38,53 %; Grüne 14,73 %; Freie Wähler 13,68 %; SPD 13,48 %; AfD 7,73 %; FDP 4,17 %; Die Linke 2,16 %.

Schneeberg: Wahlbeteiligung: 74,05 %. Zweitstimmen: CSU 48,68 %; Freie Wähler 15,07 %; 11,20 %; Grüne 8,76 %; AfD 6,01 %; FDP 3,87 %; Die Linke 1,43 %.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018