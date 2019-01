Güterzug beförderte blinde Passagiere

Würzburg.Am Würzburger Hauptbahnhof sind gestern Morgen etliche Personen aus einem Güterzug herausgeklettert und in den Hauptbahnhof gelaufen.

Die blinden Passagiere wurden durch mehrere Streifen der Bundespolizei gestellt und der Landespolizei übergeben. Gegen 9.30 Uhr wurde die Bundespolizei von mehreren Zeugen darüber informiert, dass Schwarzafrikaner von einem am Hauptbahnhof Würzburg stehenden Güterzug geklettert sind und sich zu Fuß über den Personentunnel Richtung Haupthalle bewegen. Mehrere Streifen der Bundespolizeiinspektion Würzburg konnten die zwölf unterkühlten Personen noch im Bahnhofsbereich antreffen und in Gewahrsam nehmen. Während ihrer lebensbedrohlichen Reise versteckte sich die Gruppe im Inneren eines Sattelaufliegers, indem sie sich über einen Schlitz in der Plane im Dach Zutritt verschafften. Der Güterzug startete seine Reise in Italien. Wann der Zustieg letztlich erfolgte, ist Bestandteil der Ermittlungen. Zuständigkeitshalber wurden die Schwarzafrikaner der Landespolizei übergeben. Sie führt nun die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen der unerlaubten Einreise nach Deutschland.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.01.2019