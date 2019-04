Haftbefehl gegen 30-jährigen Steinewerfer

Veitshöchheim.Dem beherzten Handeln eines 41-jährigen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Freitagabend einen 30-Jährigen in Veitshöchheim vorläufig festnehmen konnte. Der Mann steht in dem Verdacht, Steine auf die B 27 geworfen und dabei mindestens einen Mercedes Vito beschädigt zu haben. Ein Ermittlungsrichter erließ am Samstag einen Haftbefehl gegen den obdachlosen Mann.

Um den 30-Jährigen nicht aus dem Blick zu verlieren, war der Zeuge dem Verdächtigen in sicherer Entfernung gefolgt und hatte die Position sowie eine erste Beschreibung des Mannes an die Polizei weitergegeben. Bei der Suche nach Gegenständen stellte die Polizei auf der B 27 mehrere Steine sicher. Ob ein auf der B 27 aufgefundener Gullydeckel ebenfalls auf die Straße geworfen worden ist, ermittelt die Polizei.

Zeugen, die am Freitag gegen 20 Uhr eine verdächtige Person zwischen der Rothofbrücke und Veitshöchheim beobachtet haben oder nachträglich einen Schaden an ihrem Fahrzeug festgestellt haben, sollen sich bei der Kripo Würzburg unter Telefon 0931/4571732 melden. Ob dieser Fall im Zusammenhang mit mehreren am Mittwochabend im Bereich Steinburg und Steinburgweg beschädigten Fahrzeugen steht, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Insgesamt wurden dabei sieben Autos beschädigt.

