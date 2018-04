Herzaktionen für Jung und Alt werden geboten

Anzeige

Würzburg.Im Deutschen Zentrum für Herzinsuffizienz (DZHI) gibt es am Samstag, 5. Mai, einen Tag der offenen Tür mit vielen bunten Herzaktionen für Jung und Alt.

Mehr als drei Millionen Deutsche leiden an einer Herzschwäche – mit ernsten Prognosen. Wie man sich vor der Volkskrankheit schützen und sie behandeln kann, an welchen Therapien die Wissenschaftler forschen: All das und mehr erfahren die Teilnehmer am Tag der offenen Tür im Deutschen Zentrum für Herzinsuffizienz. Anlässlich des europäi-schen Tags der Herzschwäche lädt das DZHI am 5. Mai zwischen 10 und 16 Uhr zu einem Blick hinter die Kulissen mit einem bunten Rahmenprogramm ein.

Der Tag beginnt mit einer öffentlichen Sprechstunde, in der die Besucher Kardiologen und Expertinnen für Geriatrie und Palliativ-Medizin Fragen stellen können. Es folgen Vorträge aus den Abteilungen Genetik, Bildgebung, Klinische und Translationale Forschung. Parallel dazu gibt es mehrere Führungen durch die Ambulanz, die Labore und zum 7 Tes-la-MRT.