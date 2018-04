Ihre Hilfe wird tagtäglich gebraucht

Anzeige

Mouafak Jaafo ist durchschnittlich zweimal im Monat im Einsatz. Häufig war er in letzter Zeit mit Flüchtlingen im Landratsamt: „Dort werden sie sicherheitsrechtlich befragt.“ Die Behörde will zum Beispiel wissen, ob ein Flüchtling jemals Mitglied einer Partei war, und, falls ja, ob diese Partei in gewalttätige Konflikte verstrickt ist. Gefragt wird außerdem, ob der Geflüchtete schon mal in Deutschland war und abgeschoben wurde.

„Vor kurzem lernte ich durch diese Übersetzungsarbeit einen Mann aus Syrien kennen, der zufällig aus dem gleichen Stadtteil in Damaskus stammt wie ich“, erzählt Jaafo. Selbst ein gemeinsamer Freund wurde ausfindig gemacht.

Mit einer kniffeligen Übersetzung hatte es Salma Ehsan Ul-Haque im März zu tun: Eine Kita heuerte die 28-Jährige an, um Lernentwicklungsgespräche mit einer pakistanischen Familie zu führen. Die Familie hatte gleich drei Kinder in der Kita. Salma Ehsan Ul-Haque übersetze, was die Kinder in den letzten Monaten in der Kita gelernt haben, wie sie sich verhalten und ob sie Freunde gefunden hatten. „Vor allem die Übersetzung vom Deutschen in Urdu war schwierig, weil es viele der deutschen Fachwörter in Urdu gar nicht gibt“, erzählt die 25-Jährige.

Salma Ehsan Ul-Haque ist in Deutschland geboren, stammt aber selbst aus einer pakistanischen Familie: „Auch mein Mann ist Pakistani.“ Sowohl mit ihren Eltern als auch mit ihrem Mann kommuniziert sie in Urdu. An der Uni, wo die Muslima im sechsten Semester Grundschullehramt studiert, spricht sie Deutsch. Beide Sprachen beherrscht sie fließend. Als sie vom Projekt „Sprach- und Kulturmittler“ hörte, war sie gleich bereit, sich gegen eine Aufwandsentschädigung zu engagieren.

Anspruchsvolles Ehrenamt

Nicht nur wegen schwieriger Fachausdrücke ist das Ehrenamt anspruchsvoll. Manchmal belastet es auch emotional, gibt Salma Ehsan Ul-Haque zu. Neulich begleitete sie eine pakistanische Frau zum psychologischen Dienst des Jobcenters. Wie sich herausstellte, konnte die Frau weder lesen noch schreiben: „Sie war höchstens zwei Jahre lang in der Schule.“ Das ging der Muslima nahe, hat sie doch selbst das Glück, in Deutschland beste Bildung zu erhalten.

Raghad Zitouni engagiert sich als Sprach- und Kulturmittlerin für den Paritätischen Wohlfahrtsverband, weil ihre Familie hier selbst Hilfe erhalten hatte. „Wir bekamen eine Patin, die meinen Mann bei der Stellensuche unterstützte“, berichtet die 42-jährige Zahntechnikerin. Dank der Tipps der Patin zu Bewerbungsschreiben und Vorstellungsgesprächen fand Zitounis Mann rasch eine Stelle.

Auch Raghad Zitouni übersetzt zweimal im Monat. Neulich hatte auch sie einen anstrengenden Einsatz zu bewältigen: Sie begleitete einen jungen Syrer ins Berufsförderungswerk nach Veitshöchheim, wo er einen sechsstündigen Kompetenztest durchlief. Der Twen war aufgrund einer Hirnschädigung lernbehindert: „Allerdings akzeptierte er seine Behinderung nicht.“ Raghad Zitouni musste für ihn nicht nur inhaltlich übersetzen, sondern auch versuchen, den 21-Jährigen bei der Stange zu halten.

Finanziert wird das Projekt, das jährlich rund 30 000 Euro kostet, vom Bundesamt für Migration, außerdem schießen Stadt und Landkreis Würzburg etwas zu. „Ende August läuft die Förderung durch das Bundesamt aus“, so Kathrin Speck vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Die unterfränkische Geschäftsführerin hofft, dass Stadt und Landkreis einspringen, damit das Projekt fortgeführt werden kann. Nirgends sonst in der Region Würzburg gibt es laut Speck einen so großen Pool von Freiwilligen, die Flüchtlingen bei der Verständigung helfen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.04.2018