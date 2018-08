Innenstadt verwandelt sich in Theater

Würzburg.Zum 15. Mal wird die Würzburger Innenstadt vom 7. bis 9. September zum Schauplatz für eines der größten Straßenmusikfestivals (Stramu) Europas. Das letzte Sommerferienwochenende steht also auch in diesem Jahr wieder ganz im Zeichen der Straßenkunst: Über 200 Künstler aus 18 Nationen werden die Fußgängerzone erneut zum Klingen bringen. Präsentiert von der Sparda Bank Nürnberg eG, wird das Stramu bereits bis zu 100 000 Besucher anlocken. Geöffnet ist das Festival am Freitag von 15 bis 22 Uhr und am Samstag sowie Sonntag von 12 bis 22 Uhr.

Völlig kostenlos werden sowohl internationale als auch regionale Musiker und Artisten auf 25 Plätzen innerhalb der Innenstadt ihr Können darbieten und durch das Publikum in Form von Hutgeld entlohnt. Die Stramu-Besucher können sich auch in diesem Jahr wieder auf ein vielseitiges Programm an Musikdarbietungen verschiedenster Genres sowie Straßentheater und Artistik der Extraklasse freuen.

Internationales Musikprogramm

Das diesjährige Programm ist eine Mischung aus Publikumslieblingen der letzten Jahre und neuen Künstlern, die so noch nicht in Würzburg zu sehen waren. Mit Jan Wittmer, Singer/Songwriter aus Karlsruhe, und Nikolaus Herdieckerhoff alias Cellolitis aus Berlin sind zwei Stramu-Urgesteine nach langer Abstinenz erneut zu Gast und werden zeigen, warum sie zu den absoluten Publikumslieblingen der Vorjahre gehören. Die Gruppe Cobario wird erneut mit viel Wiener Schmäh, Charme und virtuosem Spiel das Publikum begeistern, und Guappecartò werden die Straßen mit ihrer wilden Mischung aus Gipsy/Tango/Klassik sowie ihrer ansteckenden Freude am Spiel zum Tanzen bringen.

Zum ersten Mal in Würzburg ist Matsumoto Zoku. Die Band aus Japan hat in den letzten Jahren mit ihren handgemachten „Urban Sounds“ auf Festivals in ganz Europa begeistert und wird in diesem Jahr auch Zuhörer in den Straßen Würzburgs verzaubern.

Gleich mehrere Newcomer kommen in diesem Jahr aus der Hauptstadt Berlin zu Besuch: Singer/Songwriterin Teresa Bergmann ist längst kein Geheimtipp mehr. Die Sängerin aus Neuseeland und Wahlberlinerin schlägt mit ihrem typischen Bergman-Groove musikalische Brücken zwischen Folk, Funk und Jazz. Infidelix (USA/Berlin) wird mit seinen ehrlichen Raps und handgemachten Beats die Würzburger Köpfe zum Nicken bringen, und Geordie Little lotet mit seiner Mischung aus simultan gespielten Rhythmen, Akkorden, Melodien und Harmonien die Grenzen der Gitarre neu aus. Die Gruppe Olga Show hat sich mit ihrer „Violin & Drums“-Show eine große Fangemeinde auf der ganzen Welt erspielt und ist ein Muss für alle Musikliebhaber. Eine wahnsinnige und zugleich großartige Mischung aus Swing, Jazz, Theater, Stepptanz, einem Gummihuhn, einer Trompete und ganz viel Spaß bietet schließlich The Zap Show – sie ist wirklich so verrückt, wie es sich anhört, heißt es weiter in der Ankündigung des Veranstalters, der Stadt Würzburg.

Regionale Künstler

Wie in den letzten Jahren versteht sich das Stramu auch als Bühne für die regionale Musikszene, und so dürfen sich die Besucher auch in diesem Jahr wieder auf Lokalhelden wie Puente Latino, Tanzkinder, The Instant Voodoo Kit, Jochen Volpert, Strabande, Copper Smoke, Devil May Care und viele weiter Acts freuen. Ebenso wetteifern dieses Jahr 15 junge Bands aus der Region um den Sparda-Nachwuchspreis und die damit verbundenen Preisgelder von insgesamt 1500 Euro.

Artistik und Straßentheater

Ein ganz wichtiger Teil des Straßenmusikfestivals sind seit jeher die Artisten und Straßenkünstler. Und so werden die Besucher wieder mit magischen, komischen und beeindruckenden Momenten bei den zahlreichen Straßentheater-Shows unterhalten. Ernest the Magnifico zeigt seine „Rockin Stuntshow“ mit einzigartigen und lustigen Stunts, einem übermotorisierten „Stuntauto“ und einem Pogostick in Übergröße. Ruhiger wird es bei der Show der OneWomenCompany. Diese Gruppe zeigt provokativ, dominant, rhythmisch und mit unerwartetem Humor, dass selbst Ballett im Straßentheater in Szene gesetzt werden kann. Feurig heiß wird es schließlich am Abend, wenn die Feuershows der ungarischen Publikumslieblinge Firebirds und der Schaukampftruppe Frankonier dem Publikum mächtig einheizen werden. Beim „Freiufer“, welches inzwischen zum fünften Mal Teil des Straßenmusikfestivals ist, haben Amateure und Profis erneut die Möglichkeit, ihr Können spontan dem Publikum zu präsentieren. Die Promenade am Alten Kranen und einige Plätze in der Stadt sind extra für Künstler reserviert, die spontan erscheinen und sich am Auftrittstag anmelden (nur Samstag und Sonntag von 12 bis 22 Uhr).

Gefällt’s dir gut, wirf was in‘ Hut!

Wie immer gilt für alle Besucher: Der Eintritt ist frei, wobei das Motto gilt: Gefällt’s dir gut, wirf was in‘ Hut! Das Stramu kommt für Transport, Logis und Essen der Künstler auf, kann jedoch keine Gagen bezahlen. Diese bezahlt das Publikum in Form von Hutgeld.

Neben der tollen Atmosphäre, die jedes Jahr während des Festivals herrscht, sind Begeisterungsfähigkeit und Großzügigkeit des Würzburger Publikums ein wichtiger Grund, warum fast alle Künstler gerne wieder in die Domstadt kommen.

Stramu-Bändchen

Die Stramu-Festivalbändchen werden auch 2018 wieder erhältlich sein. Mit ihrem Kauf haben die Besucher die Möglichkeit, das Festival zu unterstützen und haben neben einem schönen Souvenir auch dazu beigetragen, das Festival trotz steigender Kosten so zu erhalten, wie es ist: Kostenlos, bunt und offen für alle! Vorverkauf ist im Falkenhaus Würzburg und während des Festivals an den Informationsständen und bei den mobilen Verkäufern.

Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. September findet von 18 bis 22 Uhr die Sparda-Open-Air-Gala mit Auftritten der Tageshöhepunkte im bestuhlten Rathaus Ehrenhof statt. Am Sonntag geht im Rahmen der Gala ab 18 Uhr das Finale des Sparda-Nachwuchspreises über die Bühne.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.08.2018