Jochbeinbruch nach Schlägerei

Würzburg.Zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen kam es am frühen Sonntagmorgen in einer Diskothek in der Veitshöchheimer Straße.

Im weiteren Verlauf entstand eine Schlägerei zwischen einem 26-Jährigen und seinem ein Jahr älteren Kontrahenten. Beide erlitten Platzwunden im Gesicht, der 27-Jährige zog sich zudem einen Jochbeinbruch zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beim 26-Jährigen war keine ärztliche Versorgung notwendig.

Gegen beide Schläger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet, wie es abschließend im Bericht der Polizei heißt.