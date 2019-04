Junge Frauen wurden begrapscht

Würzburg.Sowohl am Gründonnerstag als auch am Samstag wurden in Grombühl junge Mädchen begrapscht. Am Donnerstag, gegen 18 Uhr, stand eine 18-Jährige vor ihrem Anwesen in der Grombühlstraße und wollte die Haustüre aufschließen. Hierbei trat ein unbekannter Täter unvermittelt von hinten an sie heran, schob ihren Rock nach oben und berührte sie an ihren Oberschenkeln. Im Anschluss flüchtete er. Am Samstag, gegen 17.15 Uhr, lief eine 13-Jährige durch die Fußgängerunterführung am Europastern. Als sie diese verließ und sich auf Höhe der Uniklinik befand, fasste ihr ein unbekannter Täter unvermittelt von hinten an die Brüste. Im Anschluss flüchtete er. Aufgrund der Tatortnähe und der ähnlichen Beschreibung geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Zwischen 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 Meter groß, kurze graue Haare.

