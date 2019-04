Känguru und Co. im Kofferraum

Würzburg.Am Mittwochabend fiel den Beamten der Autobahnpolizei ein Skoda-Fahrer durch dessen unsichere Fahrweise auf. Als sie ihn daraufhin auf einen Parkplatz leiteten, um ihn zu kontrollieren, trauten sie ihren Augen nicht. Im Fahrzeug befanden sich außer dem Fahrzeugführer noch ein Känguru, westsibirische Eulen, Nonnengänse und mehrere Enten.

Streife fiel Fahrzeug auf

Gegen 23 Uhr war einer Streife der Verkehrspolizei ein Pkw aufgefallen, der offenbar Probleme hatte, seine Fahrspur auf der A 3 in Richtung Nürnberg zu halten. Aufgrund dessen leiteten die Polizisten den Wagen auf einen Parkplatz, um ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Als die Beamten in das Fahrzeug blickten, erlebten sie eine außergewöhnlich tierische Überraschung: Im Fahrzeug befand sich nach Angaben der Polizei neben dem 62-jährigen Fahrzeuglenker noch ein „halber Zoo“.

Eulen, Gänse und Enten

Insgesamt wurden ein Känguru, zwei westsibirische Eulen, sechs Nonnengänse und zehn Enten (Rasse unbekannt) gezählt und sichergestellt.

Bei dem Mann am Steuer handelte es sich den Angaben nach um einen Tierarzt, der die Tiere in den Niederlanden und Belgien gekauft hatte und nach Tschechien bringen wollte. Er gab an, sie zu Zuchtzwecken erworben zu haben. Die Tiere befanden sich augenscheinlich in einem guten Zustand.

Nachdem der Tierarzt weder Impfbescheinigungen noch andere Seuchendokumente mitführte, wurden die Tiere sichergestellt und entsprechend versorgt.

Bis zu einer Klärung über die weitere Verfahrensweise wurden die Tiere zunächst bei der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried untergebracht.

Nun laufen polizeiliche Ermittlungen gegen den 62-jährigen Mann, der sich bei der Kontrolle als Tierarzt ausgab und ein Känguru im Kofferraum transportierte.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019