Kanonendonner im Kaisersaal

Anzeige

Auch für die Kinder ist etwas geboten: Die Gruppierung „Kurzweyl anno 1631“ bietet am Samstag und Sonntag Spielformate für den Nachwuchs und ihre Eltern: So können sich Klein und Groß beim Würfeln, Sackhüpfen und beim Geschicklichkeitswettstreit versuchen oder das Lagerleben mit echten Festspielern entdecken. Vor der Kulisse des Rathauses führt der Verein „Historischer Schäfertanz“ am Sonntag um 11.30 und 13.45 Uhr seine Formationstänze auf.

In diesem Jahr steht der Verein im Rahmen des Gedenkjahres zum Ausbruch des 30-jährigen Krieges vor 400 Jahren besonders im Fokus: So erlebt man die Geschichte des Meistertrunks außerhalb Pfingstens bei einer Sonderführung durch Rothenburg ob der Tauber, die über den Tourismus Service gebucht werden kann. Darin beschreiben die Stadtführer in Originalkostümen den Werdegang Rothenburgs und führen hinter die Kulissen des Festspielvereins, unter anderem in die Kleiderkammer und den Kaisersaal. Auch das Museum des Vereins im Historiengewölbe im Zentrum Rothenburgs bietet eine Runduminformation zur Geschichte Rothenburgs im 30-jährigen Krieg. „Der Meistertrunk“ zählt seit 2016 zur Bundesliste des Immateriellen Kulturerbes der Unesco.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.05.2018