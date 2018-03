Kastenwagen nach Defekt ausgebrannt

Anzeige

Werteheim/Helmstadt.Ein Kastenwagen ist am Montagabend nach einem Defekt auf der A 3 zwischen den Anschlussstellen Wertheim/Lengfurt und Helmstadt völlig ausgebrannt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro.

Gegen 20.35 Uhr bemerkte der 54-jährige Fahrer eines Hochdachkombis, der auf der A 3 in Richtung Nürnberg unterwegs war, einen Motordefekt und wollte im Parkplatz „Fronberg Süd“ anhalten. Schon in der Einfahrt blieb der kleine Kastenwagen aber stehen und begann zu qualmen. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor sein Fahrzeug zu brennen begann. Bis die alarmierten Feuerwehrleute eintrafen, stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand.

Die Einsatzkräfte aus Wertheim, Neubrunn und Dertingen hatten den Brand rasch unter Kontrolle, konnten aber nicht verhindern, dass der 1,7-Tonnen-Lkw ein Raub der Flammen wurde. Durch die starke Hitzeentwicklung, die sämtliche Reifen zerstört hatte, wurde auch die Fahrbahndecke beschädigt.