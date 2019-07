Keine Lust auf Stau

Würzburg.Weil sich eine Frau offensichtlich auf der A 3 in Richtung Nürnberg nicht in den Stau stellen wollte, wendete sie am Sonntag an der Anschlussstelle Heidingsfeld, so die Polizei am Montag. Als „Geisterfahrerin“ fuhr sie auf der Nebenspur entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Frankfurt wieder von der A 3 herunter. Gegen 16.30 Uhr war die 33-Jährige mit ihrem Pkw an der Anschlussstelle Heidingsfeld auf die A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg auf. Als sie sich bereits auf der Nebenfahrbahn der Hauptstrecke befand, fiel ihr auf, dass sich ein Stau in Richtung Nürnberg aufgebaut hatte. Offensichtlich hatte die Frau keine Lust sich in den Stau zu stellen und wendete kurzerhand. Sie fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf der Nebenfahrbahn wieder in Richtung Frankfurt zurück und verließ die Autobahn. Aufmerksame Autofahrer beobachteten diese Aktion vom Stau aus und riefen sofort die Polizei an. Durch die gute Fahrzeugbeschreibung und das Kennzeichen wurde die Frau von einer Polizeistreife an der Auffahrt auf die A 7 bei Estenfeld gestellt. Sie musste ein Bußgeld von 130 Euro bezahlen und kassiert einen Punkt in Flensburg.

