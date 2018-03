Keine Ordnung und kein Sinn mehr

Anzeige

„Ich habe mir zu diesem Zeitpunkt noch offen gehalten, ob ich das Stück wirklich inszeniere“, erzählt die Regisseurin. Denn noch war sie durch das, was sie mit ihrem Vater erlebt hatte, emotional stark belastet.

Schließlich rang sie sich durch. Denn das Stück, das nach ihrer eigenen Aussage fast komplett das widerspiegelt, was sie in ihrer eigenen Familie erlebt hat, transportiert für Schramm eine ungemein wichtige Botschaft. Appelliert es doch, Menschen, die an Demenz erkrankt sind, in ihrer Wahrnehmung ernst zu nehmen, sich auf ihre Welt einzulassen. Mag sie noch so kurios und verschroben sein.

Der Fachausdruck „Validation“ meint genau das. Diese von der Amerikanerin Naomi Feil entwickelte Technik schafft Zugänge zur Welt von Alzheimer-Patienten. Das, was der Patient gerade sieht, wird als real behandelt. Wird man beispielsweise in diesem Moment nicht als Tochter, sondern als Ehefrau wahrgenommen, ist man eben die Ehefrau. „Viele Menschen können sich darauf allerdings nicht einlassen“, hat Schramm am Beispiel ihres Vaters erfahren. Was zu schmerzhaften Szenen, unguten Auseinandersetzungen und Aggressionen führen kann.

Genau das erlebt in „Vater“ auch André mit Pierre, dem Lebensgefährten seiner Tochter. Pierre nimmt dem alten Mann seine Verwirrtheit und Schrägheit nicht ab. Er unterstellt ihm, bewusst Unruhe und Streit zu erzeugen. Aus niederen Motiven fies sein zu wollen. Pierre wird laut und lauter. Irgendwann greift er André an.

Uwe Bergfelder ist die Rolle des Vaters auf den Leib geschneidert. Das Publikum fühlt mit ihm, wie die Welt von Stunde zu Stunde bedrohlicher wird. Und wie das Gefühl, entmündigt zu werden, den letzten Rest von Selbstrespekt zerfrisst.

Dass Britta Schramm selbst erfahren hat, wie es ist, wenn die Welt eines Demenzkranken aus den Fugen gerät, macht ihre mit alten Familienvideos aufgelockerte Inszenierung so authentisch. Viele inszenatorische Details entstammen ihren eigenen Erlebnissen. So spielt das Fenster in der Wohnung, in der André lebt, eine große Rolle. „Mein Vater starrte stundenlang aus dem Fenster“, erzählt die Regisseurin. Auch André lässt sie immer wieder vor dem Fenster stehen. Wo er versucht, seine Gedanken zu sammeln. Klarheit zu gewinnen in einer bestürzend chaotischen Welt.

Der Handlungsstrang ist nicht chronologisch. André lebt mal in der Vergangenheit, mal in der Jetztzeit. Das von Sven Höhnke gebaute Bühnenbild allerdings folgt im Gegensatz dazu einem Zeitlauf. Von Szene zu Szene wird es leerer um André. Immer mehr Möbelstücke verschwinden.

Auch äußerlich verwahrlost der Vater, der zu Beginn noch so auftrat, als wäre er ein Mann im Vollbesitz seiner Geisteskräfte. Am Ende aber hat er nicht einmal mehr Schlappen an.

