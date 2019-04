Kleintransporter fährt auf Pkw auf

Würzburg.Auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen dem Dreieck Würzburg-West und der Anschlussstelle Kist kam es am Montag gegen 21.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Mann fuhr mit seinem Kleintransporter aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Mercedes auf. Durch den Aufprall stürzten beide Fahrzeuge um und blieben auf der Seite liegen. Die Insassen des Mercedes wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro.

