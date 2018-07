„Kollege“ brachte Stein ins Rollen

Anzeige

Würzburg.Dass ein Polizeikommissar bei einem nächtlichen Wohnungs-Einsatz einem Randalierer dreimal mit seinem Funkgerät auf den Kopf schlug, dafür zeigte man bei Gericht gewisses Verständnis: Weil der „Kunde“ den Daumen des Polizeibeamten gepackt , nicht mehr losgelassen und nach allen Richtungen gebogen hatte. Zu weit gegangen sei der Kommissar allerdings, als er vorher dem Betrunkenen, der um sich schlug, eine Ladung Pfeffer ins Gesicht sprühte.

Vom Amtsgericht Würzburg war der 39-jährige Polizeibeamte deswegen im vergangenen Jahr wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt zu einer Geldstrafe von 9000 Euro (150 Tagessätze zu je 60 Euro) verurteilt worden. Die ist jetzt in der Berufungsinstanz unter Berücksichtigung der finanziellen Situation des Angeklagten auf 7500 Euro (150 Tagessätze zu je 50 Euro) reduziert worden. Das Besondere an dem Fall ist: Der „amtsbekannte“ Randalierer selbst hat sich nicht über den Pfefferspray-Einsatz beklagt, die Ermittlungen waren durch einen Kollegen des Kommissars ausgelöst worden. Der war mit anderen zur Unterstützung bei dem Einsatz dabei. Auf der Dienststelle hat er später das „Pfeffern“ als völlig unnötig bezeichnet und damit Ermittlungen gegen den Kommissar, seinen Vorgesetzten, ausgelöst. In beiden Instanzen wurde nicht vertieft, dass da offensichtlich eine Rechnung offen war oder auch mehrere.

Dienstliches Profil

In einem dienstlichen Profil ist der Kommissar als einer beschrieben worden, der beruflich nach oben kommen will, der von Mittelfranken nach Würzburg wechselte, hier nicht von allen neuen Kollegen akzeptiert wurde. Das habe auch damit zu tun, „dass er zu viel mit Arbeit verbundenen Schwung in die Dienstschicht brachte“. Sein Auftreten sei „korrekt, aber bestimmt gewesen“.