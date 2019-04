Kontrahenten mit Messer angegriffen

Würzburg.Aus noch unbekannter Ursache kam es am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Als einer der beiden Kontrahenten sich mit einem Messer zur Wehr setzte, entwaffneten ihn einige Zeugen und riefen die Würzburger Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen die beiden Festgenommenen nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren gegen 18 Uhr in der Weißenburgstraße zwei Männer, die beide in Begleitung von Freunden waren, heftig in Streit geraten. Zunächst hatte ein 31-Jährige Faustschläge gegen einen 19-Jährigen ausgeteilt. Als dieser aus der naheliegenden Wohnung einer Bekannten ein Küchenmesser holte und sich damit offenbar zur Wehr setzte, verständigten Zeugen die Polizei. Zwei 18 und 20 Jahre alte Männer entwaffneten zudem den 19-Jährigen und übergaben das Messer später den Beamten.

Der 31-Jährige hatte bei Eintreffen der Streife noch versucht, vor den Beamten in einen Hinterhof zu flüchten. Die Polizisten nahmen jedoch ihn und seinen jüngeren Kontrahenten vorläufig fest. Der 31 Jahre alte Beschuldigte hatte Schnittverletzungen im Brustbereich und an der Hand erlitten. Er musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der 19-Jährige hatte ebenfalls Verletzungen an den Händen, die ambulant durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. Anschließend musste der Beschuldigte die Beamten zur Dienststelle begleiten. Dort wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg unter anderem auch eine Blutentnahme bei dem jungen Mann durchgeführt.

Die Würzburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung bereits übernommen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019