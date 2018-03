Kreuzwegstationen: Leitfaden im Leid

Anzeige

Im Kontakt mit den Werken könne der Betrachter ein inneres Gespräch beginnen, sagt Benediktinerpater Meinrad Dufner, der die Ausstellung zusammengestellt hat. „Wer kennt es nicht, verurteilt zu sein? Wir fühlen uns wie am Pranger, man sitzt über uns zu Gericht.“ Und dann komme das betrachtete Kunstwerk ins Spiel: „Welchen Impuls bekomme ich für mich? Welchen Trost, welches Mitgefühl?“ Für den Benediktiner wird der Kreuzweg so zum Leitfaden, „in dem ich am Schicksal Jesu erkennen kann, dass Gott solidarisch ist mit meinem Leid. Und so bekomme ich Hilfe für mein Leid.“

Doch dies ist nicht der einzige Aspekt dieser bemerkenswerten Ausstellung. Auch die verwendeten Materialien und Techniken sind sehr vielfältig: Malerei, Skizzen, Entwürfe, Zeitungsausschnitte, Zeichnungen, Plastiken, Keramik, Fotos. Das Ganze hat Dufner „bewusst eng gehängt“. Dadurch entsteht, so seine Intention, eine „Art Kabinettssituation“, die es dem Betrachter ermöglicht, die verschiedenen Interpretationen des jeweiligen Themas einzeln zu betrachten, aber auch zu vergleichen und zusammen zu sehen.

Entstanden ist die Idee zu der Ausstellung, als vor dem Atelier von einem Mitbruder eine lange nicht geöffnete Kiste abgestellt wurde. Sie habe schon etwas modrig gerochen, so Dufner, und das erinnerte ihn an etliche andere alte Kisten, „Schätze, die seit Jahrzehnten nicht gehoben wurden“. Diese Schätze sind nun zum Teil in der Ausstellung zu sehen.

Die Ausstellung „Leitfaden im Leid – Kreuzwegstationen aus den Kunstwerkstätten der Abtei von 1913 bis 2018“ zeigt Werke von Bruder Franz Blaser, Frater Maurus Kraus, Bruder Adelmar Dölger, Pater Polykarp Uehlein, Bruder Lucius Glanzner, Pater Meinrad Dufner und Eleonore Friedrich-Gronau.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018