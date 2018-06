Kripo gründet Soko

Anzeige

Würzburg.Nachdem in der Nacht auf Samstag, 23. Juni, zwei junge Männer nach einem Diskothekenbesuch in Würzburg durch Messerstiche schwer verletzt worden waren, laufen die Ermittlungen zu den noch unbekannten Tätern auf Hochtouren. Die Kripo Würzburg hat inzwischen die Sonderkommission „Rittergasse“ gegründet, die sich nach wie vor Hinweise weiterer Zeugen erhofft.

Wie bereits berichtet, hielten sich die späteren Kontrahenten als Gäste im „Club Odeon-Lounge“ in der Augustinerstraße auf. Nach einem verbalen Streit verließen sie in den frühen Morgenstunden des Samstags das Lokal. Im weiteren Verlauf kam es in der unmittelbaren Umgebung zu einer Eskalation, die gegen 3.15 Uhr in der Büttnerstraße in dem Messerangriff gipfelte. Die Täter entfernten sich nach dem Angriff zunächst zu Fuß. Anschließend setzten sie ihre Flucht dann offenbar mit einem Pkw fort. Nach den jetzigen Erkenntnissen dürfte es sich dabei um einen dunklen Audi handeln.

Die Soko „Rittergasse“, die mehr als 30 Mitarbeiter der Kripo Würzburg umfasst, ermittelt mit Hochdruck. Im Zuge der Ermittlungen, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt werden, setzt die Sonderkommission aber auch weiterhin auf Hinweise. Alle Besucher, die sich in der Nacht zum Samstag in der Odeon Lounge aufgehalten haben, sollen sich bei der Polizei, Telefon 0931/4571595 direkt mit der Soko „Rittergasse“ in Verbindung setzen.