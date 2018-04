Lack-Kratzerserie verübt?

Anzeige

Würzburg/Schweinfurt.Gegen den 24-jährigen Mann, der am Donnerstag vorläufig festgenommen worden war, nachdem er auf frischer Tat angetroffen wurde, als er annähernd 100 Fahrzeuge in Schweinfurt beschädigt hatte, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt durch einen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Schweinfurt die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Der Tatverdächtige war in den frühen Donnerstagmorgenstunden nach einem Hinweis einer Anwohnerin von Beamten der Polizeiinspektion Schweinfurt vorläufig festgenommen, da er im dringenden Verdacht steht, kurz zuvor etwa 100 Fahrzeuge verkratzt zu haben. Untersuchungen der Ermittlungskommissionen Schweinfurt und Würzburg zusammen mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt erhärteten den Verdacht, dass der junge Mann auch für die Taten der sogenannten „Lackkratzer-Serie“ in Würzburg und gleichgelagerter Fälle in Schweinfurt verantwortlich ist, bei denen bislang ein grob geschätzter Schaden von rund zwei Millionen Euro entstand.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der Student aus dem Landkreis Würzburg, der nach bisherigen Erkenntnissen an einer psychischen Erkrankung leidet, daher am Freitagmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der aufgrund des aktuellen Gesundheitszustands des 24-Jährigen die Unterbringung des Beschuldigten in ein Bezirksklinikum anordnete.