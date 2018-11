Ladendieb in Polizei-Gewahrsam

Würzburg.Ein der Polizei bekannter Ladendieb wurde am Samstag, zwischen 17 und 20.45 Uhr insgesamt drei Mal bei der Tatausführung in verschiedenen Geschäften in der Würzburger Innenstadt beobachtet. Nach jeder der drei Taten verbrachte er zur Fallaufnahme Zeit bei der Polizei. Dies hielt ihn jedoch offensichtlich nicht davon ab, erneut Ladendiebstähle zu verüben.

Nach der dritten Tat binnen kurzer Zeit wurde der Mann schließlich in polizeilichen Gewahrsam genommen, um weitere Taten zu verhindern.

Bei der Aufnahme der Fälle konnten bei dem Beschuldigten zahlreiche Gegenstände festgestellt werden, welche noch keinem geschädigten Ladengeschäft zugeordnet werden konnten. Hierbei handelte es sich hauptsächlich um Kleidung. Insgesamt beläuft sich der Wert der gestohlenen Gegenstände auf rund 2500 Euro.

Die Polizei sucht nun geschädigte Ladeninhaber sowie weitere Zeugen, welche Taten des Beschuldigten beobachten haben. Diese sollen sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung setzen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018