Lastwagen fuhr ungebremst in Stauende

Biebelried.Ein Lastwagen ist am Donnerstagmorgen auf der A 3 kurz nach dem Biebelrieder Kreuz in Richtung Frankfurt am Ende eines Staus auf das Heck eines Sattelzuges gekracht. Der Fahrer wurde dabei schwer, der Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf 130 000 Euro.

Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens hatten sich an der Baustelle bei Randersacker auf der dreispurigen A 3 ein Rückstau und eine auf Höhe der Anschlussstelle Rottendorf noch langsam fahrende Lkw-Kolonne gebildet. Ein 34-jähriger Kraftfahrer erkannte die Situation offenbar nicht oder zu spät. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr er nahezu ungebremst auf das Heck eines Sattelaufliegers.

Der Aufprall war so heftig, dass das Führerhaus seiner Sattelzugmaschine – mit Fahrer und Beifahrer an Bord – aus der Verankerung gerissen wurde und mit der Scheibe nach unten auf die Fahrbahn fiel. Beide Männer wurden eingeklemmt und verletzt. Mehrere Ersthelfer kümmerten sich in vorbildlicher Weise um die eingeklemmten Lkw-Fahrer sowie um die provisorische Absicherung der havarierten Fahrzeuge, wie Polizeibeamte anerkennend feststellten.