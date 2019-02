Würzburg.Zwischen zwei Männern kam es am Samstagabend zu einer handfesten Streitigkeit, in deren Verlauf ein 31-Jähriger seinem 49-jährigen Kontrahenten lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt hat. Der Tatverdächtige wurde noch in der Wohnung festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

In Streit geraten

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen gerieten ein 31-jähriger Würzburger und ein 49-Jähriger aus Mittelfranken am Samstag gegen 19.30 Uhr in der Wohnung einer 34-Jährigen im Stadtteil Lindleinsmühle aus noch unbekanntem Grund in Streit. Im weiteren Verlauf fügte der 31-Jährige hierbei dem 49-Jährigen Stichverletzungen zu.

Die 34-jährige Wohnungsinhaberin ging bei der Auseinandersetzung dazwischen und erlitt hierbei ebenfalls leichte Verletzungen. Anschließend flüchtete sie sich zu einer Nachbarin.

Nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich umgehend mehrere Streifen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zum Tatort. Der 31-jährige Tatverdächtige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen.

Der 49-jährige Verletzte wurde durch einen Notarzt erstversorgt und anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen hat noch vor Ort die Kriminalpolizei Würzburg übernommen. Die Sachbearbeiter versuchen nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg die genauen Hintergründe der Tat zu klären.

In Justizvollzugsanstalt gebracht

Der 31-jährige Tatverdächtige wurde zunächst zur Dienststelle der Würzburger Polizei gebracht, wo er die Nacht in der Haftzelle verbrachte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 31-Jährige noch am Sonntagvormittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt.

Dieser ordnete aufgrund des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit Gefährlicher Körperverletzung die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Der 31-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

