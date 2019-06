Leichnam aus Main geborgen

Ochsenfurt.Die Polizei hat am Sonntagmorgen einen Leichnam aus dem Main geborgen. Die Identität des Mannes ist noch unklar. Es liegen aktuell keine Hinweise vor, dass eine Straftat im Zusammenhang mit dem Tod stehen könnte. Die Würzburger Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Gegen 8 Uhr hatte ein Zeuge eine leblose Person auf dem Main entdeckt und den Notruf gewählt. Eine Streifenbesatzung der Polizei Ochsenfurt war schnell vor Ort. Als die Beamten den Unbekannten auf Höhe des Yachthafens entdeckten, sprangen sie sofort ins Wasser. Sie zogen die Person ans Ufer. Jedoch kam für sie jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt stellte nur noch den Tod des Mannes fest. Aufgabe der Kripo ist es nun herauszufinden, welche Umstände zum Tod der Person geführt haben und um wen es sich bei dem etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann handelt. Ein etwaiger Zusammenhang mit aktuellen Vermisstenfällen in der Region wurde bislang nicht hergestellt. Wer glaubt, Hinweise zur Identität des bislang noch unbekannten Verstorbenen geben zu können, wird aufgefordert, sich unter Telefon 0931/4571732 mit der Würzburger Kripo in Verbindung zu setzen. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.06.2019