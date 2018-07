Ludwikas Engel ist wieder zurück

Anzeige

Von der Geschichte berührt

25 000 Euro kostete es, das Denkmal inklusive Natursteinsockel zu restaurieren. Viele Menschen halfen mit. „Wir hatten etliche Klein- und mehrere Großspender“, so Jäger-Herleth.

Dass es in eineinhalb Jahren gelungen war, diese große Summe aufzutreiben, wo doch so viele andere soziale und kulturelle Organisationen um Spenden werben, mag erstaunen. „Doch wahrscheinlich liegt es daran, dass viele von Ludwikas Geschichte berührt wurden“, so die Initiatorin der Spendenaktion „Himmelsbote in Not“.

Ludwika kam Anfang 1859 schwer krank nach Würzburg, um Friedrich Wilhelm von Scanzoni zu konsultieren.

Der Gynäkologe hatte damals einen Ruf weit über Deutschland hinaus, fand Doris Jäger-Herleth heraus: „Er zog so viele Menschen nach Würzburg, dass er regelrecht einen Wirtschaftsfaktor für die Stadt darstellte.“ Doch selbst diese Koryphäe konnte der polnisch-litauischen Fürstin nicht helfen. Sie starb am 15. Februar 1859 in Würzburg mit nur 33 Jahren. Die genauen Todesumstände sind nicht bekannt.

Warum sich Fürst Swiatopelk-Mirski entschied, fern der Heimat seiner Frau eine Engelsfigur aufzustellen, die an seine Gattin erinnert, weiß man nicht. Das konnte auch Doris Jäger-Herleth trotz intensiver Recherchearbeit nicht herausfinden.

Geheimnisumwittert

Überhaupt bleibt der Engel geheimnisumwittert. Woher zum Beispiel wusste der Fürst von dem Berliner Unternehmen? Wie organisierte er den Transport der 3,50 Meter hohen und 400 Kilogramm schweren Figur von Berlin nach Würzburg?

Wie ließ er einen zweiten, identischen Engel von Berlin ins litauische Veiveriai schaffen, wo Ludwika bestattet wurde? Und stellt der Engelskopf das Porträt seiner Frau dar?

In den Archiven in Würzburg, Berlin und Litauen finden sich kaum Quellen, die einen Bezug zum Engel haben.

Das stellte auch die Regensburger Restauratoren vor Herausforderungen. Welche Farbe hatte die Figur? Viel spricht laut Jäger-Herleth dafür, dass die metallene Oberfläche farblich gefasst war.

Nur vage Nachweise

Vage Nachweise deuten darauf hin, dass dies in einem hellen Sandsteinton geschehen war. Daran orientierten sich die Spezialisten aus der Oberpfalz. Nachdem alle aufgeplatzten Lötstellen repariert und sämtliche Teile innen fixiert worden waren, verpassten sie der Plastik einen hellen Anstrich aus hochwitterungsbeständigem Kunstharz.

Nachdem die Restaurierungsarbeit alles andere als alltäglich war, wurde Ludwikas Engel eine besondere Ehre zuteil: Der Regensburger Betrieb präsentierte die Plastik bei der Internationalen Handwerkermesse im März in München. Damals waren die Grobarbeiten fertig. In den vergangenen Wochen erhielt der Engel seinen letzten Schliff.

Informationstafel in Arbeit

Nun wird noch der Platz vor der Figur neu angelegt. Außerdem ist eine Informationstafel in Arbeit, die knapp über die Bedeutung des Denkmals informiert.

Am Freitag, 27. Juli, wird die Wiederaufstellung der Figur gefeiert. Danach will Doris Jäger-Herleth ihre Recherchen über Ludwika einstellen. Gleichzeitig hofft sie, dass die durch Ludwika inspirierten Kontakte ins litauische Veiveriai, wo auf dem Kirchplatz noch einmal der gleiche Engel steht, auch in Zukunft lebendig bleiben.

Selbstverständlich sind die Engelsfreunde aus dem litauischen Veiveriai zur Feier Ende Juli eingeladen. Und für die meisten der Teilnehmer wird es sicherlich der erste Besuch in der bayerischen Domstadt sein.

