„Märchenstunde“ mit Moral und Witz

Jedes Märchen vermittelt auf mehr oder weniger deutlichem Wege eine bestimmte Moral. Dass Cesar Millans Livetour den schönen Namen „Once Upon A Dog“ („Es war einmal ein Hund“) trägt, lässt darauf schließen, dass der Abend also nicht nur unterhaltsam werden würde. Auf äußerst humorvolle Art und Weise bekommen Herrchen und Frauchen den Spiegel vorgehalten. Einen Spiegel, in dem ganz deutlich zu erkennen ist, dass meist nicht der Hund, sondern der Mensch das Problem darstellt.

Nun durfte auch Frankfurt dem Hundeflüsterer lauschen. Vor 4500 begeisterten Zuschauern präsentierte Cesar Millan am Dienstag in der Festhalle sein neues Programm.

Mit einer gelungenen Mischung aus Fallbeispielen auf der Bühne und in Videos, fünf „märchenhaften“ Einspielern und so mancher Anekdote aus seiner 25-jährigen Arbeit mit Hunden, schafft Cesar Millan ein buntes, liebevolles Programm. Die Grundlagen der Beziehung zwischen Mensch und Hund sind es, die er versucht seinem Publikum zu vermitteln. Ein starkes Fundament ist die Basis jeder guten Mensch-Hund-Beziehung, und mit welchem Märchen könnte dies besser verdeutlicht werden, als mit „Die drei kleinen Schweinchen“? In einem kurzen „märchenhaften“ Video, in dem aus den drei kleinen Schweinchen, den Umständen angemessen, drei kleine Möpse geworden sind, bekommt der Zuschauer anschaulich demonstriert, dass ohne stabiles Fundament quasi nichts geht.