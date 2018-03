Mal im Konzertsaal, mal im Knast

Anzeige

Präsentiert wird das Konzert von der Würzburger Kommunikationstrainerin Larissa-Ingeborg Oschmann. Die lernte das Trio 2017 während des Mozartfests kennen. Und sie war begeistert. „Ich wollte die drei Musiker unbedingt fördern“, erzählt sie. Mit dem Lions Club fand sie eine Unterstützerorganisation. Im Rahmen des Konzerts mit dem Titel „Wenn sich Bach und Mozart zum Tango treffen“ wird der Lions-Förderpreis an den „Züngelnden Saitenwind“ übergeben.

Ungewöhnliche Instrumente

Das Konzert wird nicht nur wegen der ungewöhnlichen Instrumentenkombination und den raffinierten Arrangements etwas Besonderes sein. „Wir erklären auch viel zwischen den Stücken“, sagt Bernard. Das ist nicht Usus, wenn Ensembles auftreten. Doch dort, wo der „Züngelnde Saitenwind“ spielt, ist es oft nachgerade notwendig, Blicke hinter die Kulissen zu gewähren. Denn die Stipendiaten der von Yehudi Menuhin gegründeten Organisation „Live Music Now“ begeben sich an Orte, wo sie keine ausgesprochenen Enthusiasten der klassischen Musik vorfinden. Zum Beispiel in Behindertenwerkstätten, Förderschulen oder Gefängnissen.

Vor zwei Monaten waren Kevin Sauer und Christina Bernard erstmals in der Würzburger Justizvollzugsanstalt (JVA). Zuvor hatten sie vor jugendlichen Straftätern in Ebrach gespielt. „Das war damals das überhaupt erste Mal, dass wir ein Gefängnis von innen sahen“, sagt die Saxofonistin. Im Vergleich zu Ebrach war die Würzburger JVA noch mal imposanter: „Bis wir zur Kapelle kamen, wo wir auftreten sollten, passierten wir zusammen mit einem Wärter rund ein Dutzend Türen.“ Ständig hieß es, stehen zu bleiben. Eine schwere Tür wurde aufgeschlossen. Das Trüppchen ging durch. Die Tür wurde abgeschlossen. Bis der Aufführungsort erreicht war. „Bei solchen Auftritten haben wir das ehrlichste, aber auch unberechenbarste Publikum“, meint Anton Stötzer. Einmal passierte es ihm bei einem Auftritt in einer Behinderteneinrichtung, dass ein Konzertbesucher zu ihm ging und ihm den Notenständer wegnahm. So ein Ding hatte der geistig behinderte Mann noch nie gesehen. Das musste er näher untersuchen.

Große Freude

Große Freude bereitete das Konzert offenbar einem Rollstuhlfahrer. Stötzer: „Wir hörten, dass dieser Mensch fast immer völlig still in seinem Rollstuhl verharrt. Als wir spielten, bewegte er sich zur großen Verwunderung seiner Pflegerinnen.“

Um die 30 Mal traten die Musiker, teils als Duo, teils als Trio, inzwischen an ungewöhnlichen Orten auf. Die dort gesammelten Erfahrungen fließen in die regulären Konzerte ein.

Denn auch ausgesprochene Musikfans, haben Kevin Sauer, Christina Bernard und Anton Stötzer erfahren, profitieren von Informationen zwischen den Stücken. So wissen viele nicht, worin der Unterschied zwischen einem klassischen Saxofon und einem Jazzsaxofon besteht. Der ist gewaltig sagt Bernard: „Weshalb ich gar kein Jazzsaxofon spielen könnte.“ Wie das sein kann? Das verrät sie am 7. April in der Neubaukirche.

Nächste Konzerttermine: „Wenn sich Bach und Mozart zum Tango treffen“ heißt das nächste Konzert mit dem Trio „Züngelnder Saitenwind“ am 7. April um 20 Uhr in der Neubaukirche. Am 26. Mai wird sich das Ensemble an der Aktion „Klingende Innenstadt“ des Mozartfests beteiligen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.03.2018