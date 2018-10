Mann begrapscht junge Frauen

Würzburg.Gleich zwei junge Frauen wurden am Samstag in einem Kaufhaus in der Würzburger Fußgängerzone Opfer eines unsittlichen Angriffs. Der 31-jährige Täter fasste zunächst einer 18-Jährigen an den Po, ehe er sich kurze Zeit später einer 23-Jährigen von hinten näherte und ihr in den Schritt griff. Die 23-Jährige verabreichte dem „Grapscher“ sofort einige Ohrfeigen, worauf dieser das Kaufhaus verließ und die Flucht ergriff. Ein Passant, der auf die Situation aufmerksam geworden war, konnte den 31-Jährigen jedoch festhalten und der Polizei übergeben. Er wurde vorläufig festgenommen und in einer Arrestzelle der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt untergebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte später wieder seine Entlassung in Freiheit. Gegen den 31-Jährigen wird nun in zwei Fällen wegen eines Vergehens der sexuellen Belästigung ermittelt. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Mann vor seiner Festnahme noch weitere Frauen in sexueller Absicht berührt oder belästigt hat. Weitere Geschädigte oder Zeugen sollen sich mit der Polizei-Inspektion Würzburg-Stadt in Verbindung setzen.

