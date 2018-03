Mann mit Messer schwer verletzt

Anzeige

Gemünden.Eine 39-Jährige aus Pakistan steht unter dringendem Tatverdacht, am Montagmorgen in Gemünden ihrem 46-jährigen Mann mehrere Stichwunden zugefügt zu haben, so die Polizei gestern. Der Mann hatte schwere, aber keine lebensgefährliche Verletzungen davongetragen.

Der 16-jährige Sohn der Familie hatte ebenfalls leichte Verletzungen erlitten, als er seine Mutter zu beruhigen versucht hatte. Die Beschuldigte wurde, genau wie ihr Ehemann und Sohn, zunächst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde sie am Dienstag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Der Richter erließ Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.