Mann niedergeschlagen

Würzburg.Unter einem Vorwand ist ein 20-Jähriger in Würzburg am frühen Sonntagmorgen in eine Seitenstraße gelockt worden.

Dem Ermittlungsstand nach wurde er dort von zwei unbekannten Männern niedergeschlagen und ausgeraubt.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatte sich der junge Mann in der Nacht zum Sonntag in einem Lokal in der Juliuspromenade Ecke Karmelitenstraße aufgehalten. Dort traf er bereits auf eine junge Frau, die ihm in der Folge offenbar gewisse Zärtlichkeiten in Aussicht stellte.