Mann tödlich verletzt

Theilheim.Der Fahrer eines tschechischen Lastwagens prallte am gestrigen Mittwoch aus bislang noch nicht geklärter Ursache mit seinem Lkw auf der A 3 in Höhe Theilheim auf einen Sattelauflieger auf. Dabei erlitt der 60-Jährige tödliche Verletzungen.

Gegen 6 Uhr fuhr der Lkw dem aktuellen Sachstand nach aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf der A 3 zwischen den Anschlussstellen Rottendorf und Würzburg/Randersacker in Fahrtrichtung Frankfurt auf den Sattelauflieger auf. Der 60-jährige Unfallverursacher wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die A 3 wurde in diesem Bereich zur Unfallaufnahme, zu der ein Unfallsachverständiger hinzugezogen wurde, komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über die B 8 umgeleitet. Die Verkehrsbehinderungen dauerten bis in die Mittagsstunden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.11.2018