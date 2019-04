Maschikuliturm und Kasematte öffnen wieder

Würzbug.Eines der eindrucksvollsten Einzelbauwerke der Festung Marienberg in Würzburg ist der Maschikuliturm. Er wurde in den Jahren 1724 bis 1729 von Balthasar Neumann nach einem Entwurf des Mainzer Hofarchitekten Maximilian von Welsch errichtet und ist eines der bemerkenswertesten Festungsbauwerke in Deutschland.

Ebenso eindrucksvoll ist die über 200 Meter lange unterirdische Kasematte, die den Turm mit der Hauptburg verbindet.

Traditionell öffnet die Schloss- und Gartenverwaltung Würzburg dieses Befestigungsbauwerk am 1. Mai und bietet damit ein interessantes Ausflugsziel für Jung und Alt.

Der Maschikuliturm und Kasematte sind am 1. Mai von 11 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Der Zugang in die Kasematte erfolgt ausschließlich über den Maschikuliturm.

Diesen erreicht man durch das Weinbergstor am großen Festungsparkplatz oder von der Pforte hinter der Kirche St. Burkard über den Weinwanderweg.

Der Eintritt für Personen bis 18 Jahren ist frei.

