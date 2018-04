Mehrere Autos gerammt

Anzeige

Würzburg.Ein offenbar psychisch belasteter Mann hat am gestrigen Mittwochvormittag für einen größeren Polizeieinsatz in der Würzburger Innenstadt gesorgt. Dem Sachstand nach entwendete er einen Lieferwagen und rammte damit mehrere andere Fahrzeuge.

Passanten mit Zivilcourage

Gegen 9.45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken der Notruf ein, dass ein Mann mit einem Lieferwagen in der Ludwigstraße mehrere Fahrzeuge gerammt hat. Streifen der Würzburger Polizei waren rasch vor Ort. Bis dahin hatten Passanten den 35-jährigen deutschen Tatverdächtigen aus dem Wetteraukreis bereits überwältigt. Nachdem er sich selbst an der Hand schwer verletzt hatte, wurde er in eine Klinik eingewiesen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 35-Jährige auf den vor der Bäckerei stehenden Kastenwagen aufmerksam geworden, bei dem der Fahrer gerade mit einer Lieferung beschäftigt war.