Mit Messer verletzt

Würzburg.Ein anfänglich verbaler Streit in einer Diskothek zwischen mehreren Beteiligten endete in der Nacht zum Samstag in Würzburg mit mehreren Messerstichen.

Angefangen hatte alles wohl gegen 3 Uhr mit einem verbalen Streit, der sich in einer Diskothek in der Augustiner Straße zwischen den beiden Brüdern und mehreren Kontrahenten ereignet hatte.

Nachdem der 25-Jährige gemeinsam mit seinem sieben Jahre jüngeren Bruder die Diskothek in Richtung Alte Mainbrücke verlassen hatte, wurden sie von zwei bislang unbekannten Männern verfolgt.