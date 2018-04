Mit offenem Visier gegen Depressionen

Anzeige

Würzburg.Gemeinsam Motorradfahren für einen guten Zweck: Unter diesem Motto fahren Motorradfahrer am Sonntag, 13. Mai, aus allen Himmelsrichtungen sternförmig nach Würzburg ein und machen damit auf das Gesellschaftsproblem Depression aufmerksam.

Der Fellows Ride startet mit einem Bikerfrühstück um 9 Uhr im Kultur- und Kreativzentrum „Bürgerbräu“. Um 11 Uhr folgt ein Biker-Gottesdienst, der vom Pfarrer Niko Natzschka gehalten wird. Anschließend erleben und genießen die Teilnehmer das Programm von Bikes and Bricks, dem Motorrad-Event in Mainfranken, das an diesem Wochenende im „Bürgerbräu“ stattfindet.

Ein Zeichen setzen

Jedes Jahr sterben in Deutschland über 10 000 Menschen durch Suizid. Das sind mehr Opfer als durch Verkehrsunfälle, Aids, Drogen und Mord zusammengenommen, schreibt der Veranstalter. Die Opfer hinterlassen viele traumatisierte Angehörige. Die Anzahl der Suizidversuche werde auf mindestens 150 000 im Jahr geschätzt. Mit dem 1. Fellows Ride wollen die Veranstalter für mediale Aufmerksamkeit für das Thema sorgen und Spenden für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe sammeln.