Motorradfahrer schwer verletzt

Er wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Steuer des Mercedes saß ein 59-Jähriger aus dem Landkreis Würzburg. Er wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sowohl der Mercedes als auch das Motorrad wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Bundesstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten bis etwa 13.45 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

