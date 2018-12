Mutmaßliche Einbrecher in Haft

Helmstadt/Giebelstadt.Der unterfränkischen Polizei ist am Donnerstag die Festnahme von zwei mutmaßlichen Wohnungseinbrechern geglückt, die nun in Untersuchungshaft sitzen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft war das Duo am Freitagnachmittag bei Gericht vorgeführt worden, nachdem diese am Vortag in mindestens drei Wohnhäuser eindringen wollten.

Einem aufmerksamen Zeugen war am Donnerstag gegen 18.45 Uhr aufgefallen, dass auf einem benachbarten Grundstück in der Spechtstraße der optische und akustische Alarm lief. Der Mitteiler verständigte umgehend die Polizei und behielt eine Person, die zu Fuß von dem Anwesen flüchtete, noch solange es ihm möglich war im Auge. Die Polizei leitete sofort großräumige Fahndungsmaßnahmen in und um Helmstadt ein. Auch ein Polizeihubschrauber war in die Absuche eingebunden.

Schließlich gelang den Beamten gegen 20 Uhr die Festnahme von zwei aus Südosteuropa stammenden Männern. Zudem stellten die Polizisten einen Pkw sicher, mit dem das Duo mutmaßlich auf seiner Diebestour unterwegs gewesen war.

Die beiden 42-Jährigen sind dringend verdächtig, an zwei Wohnhäusern in Helmstadt Einbruchversuche unternommen und hierbei unter anderem eine Terrassentüre aufgehebelt zu haben. Die Kripo Würzburg, die die Sachbearbeitung des Falles mittlerweile übernommen hat, prüft zudem Hinweise darauf, dass die beiden Beschuldigten für einen Einbruch in Giebelstadt in der Schlesierstraße ebenfalls verantwortlich sind. Dem aktuellen Sachstand nach deutet derzeit vieles

darauf hin, dass die beiden Männer zwischen 15.30 und 17.45 Uhr in das dortige Einfamilienhaus durch ein Fenster eingedrungen waren. Hierbei hatten es die Verdächtigen offenbar auf Schmuck abgesehen und hatten die Wohnräume durchsucht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die beiden Beschuldigten am Freitagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der erließ gegen das Duo Haftbefehl.

