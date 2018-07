Nach 40 Vorstrafen rastet 43-Jähriger erneut aus

Anzeige

Würzburg.Früh kurz vor sechs hat ein Besucher des Afrika-Festivals am Hauptbahnhof eine Bäckerei-Verkäuferin gefragt, was es für zwei Euro zu essen gibt. Den Hinweis auf „Würstchen im Croissant“ bekam er alkoholbedingt in den falschen Hals, hat das in Blätterteig „verpackte“ Wienerle mit heraushängenden Enden irgendwie auf seine Person bezogen und ist ausgerastet.

Attacke gegen Verkäuferinnen

Wegen Beleidigung von zwei Verkäuferinnen und zwei Bundespolizisten, wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und ein bisschen Marihuana in der Hosentasche musste der 43-jährige aus Stuttgart jetzt noch einmal nach Würzburg fahren: Vom Amtsgericht ist er zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt worden. Der Mann stammt aus Eritrea, lebt seit über zwei Jahrzehnten in Deutschland und beherrscht, soweit es um besonders deftige Beleidigungen geht, die deutsche Sprache perfekt: in dem Fall von Schlampe und Lesben für die Verkäuferinnen bis zu Nazi und „A . . . löcher“ für die um Hilfe gerufenen Polizisten.

Keine Erinnerung mehr

Allerdings, so der Angeklagte, könne er sich überhaupt nicht mehr an den Vorfall erinnern, da er so betrunken war. Mit Alkohol habe er eigentlich kein Problem, nur wenn er mal anfängt, ein bisschen mehr zu trinken, dann könne er nicht mehr aufhören. Beim Besuch des Afrika-Festivals in Würzburg habe er sich mit zwei Flaschen Wodka und etwas Marihuana auf die Musik eingestimmt.