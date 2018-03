„Niemand wird obdachlos“

Anzeige

Asylbewerber und Bleibeberechtigte, die noch in den zu schließenden Unterkünften wohnen, werden in andere dezentrale Asylbewerberunterkünfte des Landkreises Würzburg bzw. Gemeinschaftsunterkünfte der Regierung von Unterfranken umverteilt; es werde keine obdachlosen Menschen geben, hieß es in einer Pressemitteilung.

Nach Schließung der genannten vier Unterkünfte betreibt der Landkreis Würzburg noch 34 dezentrale Asylbewerberunterkünfte, in welchen rund 650 Personen untergebracht sind.

