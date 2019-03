Ohne Fahrerlaubnis im Auto unterwegs

Würzburg.Alle Versuche eines 25-jährigen Mannes, die Polizei hinters Licht zu führen, nützten nichts: Eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen der Angabe falscher Personalien ist die Folge. Was war passiert? Der junge Autofahrer wurde am Freitagnachmittag auf dem Gelände einer Rastanlage auf der Autobahn A 3 einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnte er sowohl keinen Führerschein als auch kein Ausweisdokument vorzeigen. Er gab deshalb an, den Führerschein vergessen zu haben, und nannte bereitwillig seine Personalien. An deren Richtigkeit hatten die Polizeibeamten jedoch ihre Zweifel und überprüften sie näher. Bei den polizeilichen Recherchen stellten sich dann die echten Personalien heraus. Der Grund für die Angabe von falschen Personalien konnten die Beamten dann schnell finden: Gegen ihn besteht eine unanfechtbare Entziehung der Fahrerlaubnis. Der junge Mann muss sich jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen der Angabe falscher Personalien vor Gericht verantworten.

