Pkw-Fahrerin abgedrängt

Helmstadt.Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw aus dem Landkreis Main-Spessart in einen abgesperrten Bereich der Fahrbahn abgedrängt wurde, ereignete sich auf der A 3 zwischen Wertheim und Helmstadt in Fahrtrichtung Nürnberg am Freitagmorgen.

An der Landesgrenze endet das Überholverbot an der Steigung des Dertinger Berges. Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer eines Kühlzuges aus Schwaben wollte nach diesem

...