Pkw kracht in Sattelzug

WÜRZBURG.Auf der A 3 in Höhe der Anschlussstelle Helmstadt in Richtung Frankfurt krachte am Freitagmorgen ein Pkw in das Heck eines Sattelzugs. Dabei wurden die vier Fahrzeuginsassen des Pkw verletzt, so dass der Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn landen musste. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf etwa 20 000 Euro.

Gegen 6.30 Uhr fuhr eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus bislang unbekannter Ursache auf dem rechten der drei Fahrstreifen auf das Heck eines vor ihr fahrenden Sattelzugs auf. Der Pkw verkeilte sich im Heck und wurde noch rund 200 Meter mitgeschleift, bis beide Fahrzeuge auf dem Beschleunigungsstreifen der Autobahnauffahrt Helmstadt zum Stehen kamen.

Hubschrauber landet auf A 3

Die Fahrerin und ihr Beifahrer, sowie die beiden 26- und 28-jährigen Mitfahrer, wurden nach medizinischer Erstversorgung durch den Notarzt leicht verletzt in Würzburger Kliniken eingeliefert. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.