Pkw kracht ins Stauende: fünf Verletzte

Waldbrunn.Auf der A 3 in Richtung Nürnberg, kurz vor der Anschlussstelle zur A 81, krachte am Freitagabend ein Pkw ins Stauende. Dadurch wurden vier Fahrzeuge beschädigt und fünf Insassen verletzt, so dass der Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn landen musste. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf etwa 20 000 Euro.

Gegen 18 Uhr staute sich aufgrund hohen Verkehrsaufkommens auf der A3 der Verkehr auf allen drei Fahrstreifen.

Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer auf dem mittleren Fahrstreifen mit hoher Geschwindigkeit auf das Heck eines vor ihm stehenden VW auf. Der VW wurde daraufhin nach vorne geschoben und traf hier auf das Heck eines Kleintransporters sowie seitlich gegen einen Lkw.