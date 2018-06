Planenschlitzer trieben ihr Unwesen

Anzeige

Auf dem Autohof in Geiselwind hatte ein 47-jähriger Kraftfahrer seine Ruhezeit verbracht und sich gegen 22 Uhr in die Koje seines Sattelzuges zurückgezogen. Kurz vor 2 Uhr wurde er geweckt, da die Alarmanlage seines mit hochwertiger Fracht beladenen Aufliegers aktiviert worden war. Beim Blick aus dem Fenster sah er noch eine männliche Person, die jedoch rasch zwischen anderen Lkw verschwand, als er ausstieg. Wie Beamte der Autobahnpolizei feststellten, hatte der vermeintliche Dieb bereits die Plombe an der Hecktür entfernt und sich an dem mit einem Zahlencode gesicherten Schloss versucht, was den für ihn nicht wahrnehmbaren Alarm ausgelöst hatte.

