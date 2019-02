Plattform für unterschiedlichste digitale Themen und Formate

Würzburg.Die zweite „Wue Web Week“ steht am Start: Nach der erfolgreichen Erstauflage wird sich der IT- und Digitalstandort Würzburg im April wieder mit einem umfangreichen und kostenfreien Programm präsentieren.

Vom 1. bis zum 8. April findet die zweite „Wuerzburg Web Week“ statt. Im März vergangenen Jahres fand in Würzburg die erste Ausgabe dieses „Digitalfestivals“ statt. Überraschend viele Unternehmen und Institutionen nutzten diese Plattform für digitale Themen und über 85 Veranstaltungen wurde von einem sehr breiten Publikum besucht.

Auch in diesem Jahr bietet das einwöchige Programm zahlreiche unterschiedliche Veranstaltungen: Von Hackathon über Meetups und DevCamps bis zu Workshops und Instawalks ist alles an Formaten vertreten, was in der digitalen Szene heute üblich ist. Verschiedene Firmen, Institutionen und Hochschulen haben bereits angekündigt, wieder sich und ihre digitalen Kompetenzen rund um IT, Internet, Social Media, Webdesign und Media zu präsentieren. Fast alle Veranstaltungen sind kostenlos.

Veranstalter ist die Würzburg AG. Dazu unterstützen zahlreiche Sponsoren und Förderer die Aktionswoche, die dezentral organisiert ist. Die Auftaktveranstaltung findet am Montag, 1. April, im Vogel Convention Center statt.

„Diese Idee hatte in Würzburg sofort Feuer gefangen und in sehr kurzer Zeit schon sehr viele Akteure mobilisiert“, freut sich Klaus Walther, Vorstand der Würzburg AG und bei der Stadt Würzburg unter anderem für die Wirtschaftsförderung zuständig: „Nun bauen wir darauf auf und geben noch mehr Akteuren die Chance, sich einzubringen.“

„Nachdem wir uns auf der ersten ,Wue Web Week’ als veritabler IT-Standort mit einer sehr lebendigen Gründerszene darstellen konnten, bin ich sicher, dass wir in der zweiten Auflage noch viel mehr Potenzial sichtbar machen können“ , kommentiert Mitinitiator Dr. Gunther Schunk, Chief Communication Officer von Vogel Business Media, und stellvertretender Aufsichtsratschef der Würzburg AG, die Initiative.

Die „Wuerzburg Web Week“ ist eine Dachveranstaltung, die alle gesellschaftlichen Gruppen in der Region Mainfranken zusammenbringen will, die mit dem Thema Digitalisierung zu tun haben. „Das zielt auf Unternehmen und Selbstständige ebenso wie Schulen, Hochschulen, Netzwerke, Vereine und interessierte Bürger“, so Ideengeberin, Mitinitiatorin und Hauptorganisatorin Ute Mündlein.

Die Würzburg AG ist eine ehrenamtliche regionale Marketinginitiative für die Region Würzburg. Sie unterstützt seit 2002 mit Projekten die lokalen Bildungs- und Forschungseinrichtungen ebenso wie Kunst, Kultur und Wirtschaft.

Unter dem Label „Würzburg – Eine Geschichte mit Zukunft“ sollen die Stärken der Region – breites Bildungsangebot, Innovationskraft und Lebensqualität – gefördert sowie lokal, national und international bekannt gemacht werden. Ziel ist, die Attraktivität der Region für Investoren, Wissenschaftler, Studienabgänger, Arbeitskräfte und Gäste zu steigern.

Neben anderen Firmen wird sich aus der Region das Unternehmen Wittenstein mit dem Thema „Digitale Ausbildungswelt von Morgen“. Interessierte lernen die digitale Ausbildungswelt von Wittenstein im Rahmen eines Abends der Ausbildung kennen.

Die Teilnehmer bekommen Informationen aus erster Hand und erhalten in persönlichen Gesprächen mit den Ausbildern, Auszubildenden und dualen Studenten einen direkten Erfahrungsaustausch. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 4. April, von 17 bis 20 Uhr bei Wittenstein, Walter-Wittenstein-Straße 1, in Igersheim-Harthausen statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

