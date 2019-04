Radfahrer hatte über vier Promille

Würzburg.Ein 29-jähriger Radfahrer stieß am Freitagabend in Würzburg-Versbach gegen einen geparkten Seat und richtete einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro an. Gegen 20 Uhr teilten Zeugen der Polizei einen blutenden Mann in der St.-Rochus-Straße mit. Die Erklärung für die Wunde: Auf Höhe der Hausnummer 18 war der Mann gegen einen geparkten Seat gefahren. Dabei war er gestürzt und hatte sich eine blutende Wunde am Kinn zugezogen. Außerdem hatte er mit seinem Rad das Auto am linken Rücklicht und den Kotflügel beschädigt. Da bei dem Radfahrer Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab sage und schreibe 4,18 Promille. Nach der Blutentnahme wurde er in Schutzgewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in der Polizeizelle.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.04.2019