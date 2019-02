Rasche Konsolidierung des Etats gefragt

Würzburg.Erstmals nach der Systematik des Handelsgesetzbuchs (HGB) anstelle der Kameralistik der öffentlichen Verwaltung ist der Haushaltsplan des Bistums Würzburg für das Jahr 2019 aufgestellt. Die Aufwendungen betragen rund 220 843 000 Euro. Im Vorjahr lag das Haushaltsvolumen bei rund 213 Millionen Euro. Die Diözese erwartet Erträge aus der Kirchensteuer in Höhe von 177,4 Millionen Euro, 80,3 Prozent des Gesamthaushalts. Der bilanzierte Jahresfehlertrag von rund 15,1 Millionen Euro wird aus den Rücklagen entnommen.

„Wir müssen umsteuern, um die Finanzen der Diözese zukunftsfähig, nachhaltig und transparent aufzustellen“, sagte Bischof Dr. Franz Jung bei der Vorstellung des Haushaltsplans am Montag im Würzburger Medienhaus der Diözese. Ein gutes halbes Jahr nach seinem Amtsantritt könne er sagen, dass das Bistum sich auf einem guten Weg befinde. „Wir sind dabei, mit Ruhe und Kraft zu analysieren sowie mit Nachdruck und Sorgfalt zu reorganisieren.“ Allen Katholiken im Bistum Würzburg sagte der Bischof „ein großes Dankeschön“. Sie leisteten mit ihrer Kirchensteuer einen wichtigen Beitrag für die katholische Kirche in Mainfranken.

Angespannte Situation

Der Bischof sagte, er habe in der vergangenen Zeit – wie auch der damalige Finanzdirektor Albrecht Siedler bei der Haushaltspressekonferenz im Jahr 2018 – auf die angespannte finanzielle Situation des Bistums hingewiesen. „Seit meinem Amtsantritt am 10. Juni 2018 ist es deshalb für mich eine besondere Priorität, die Finanzen der Diözese neu zu ordnen.“ Dazu gehöre, dass die Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel transparent und nachvollziehbar dargestellt werde – „und zwar nach den Regeln des Handelsgesetzbuches, wie sie auch für größere Unternehmen gelten“. Dadurch erhielten die Gläubigen wie die Öffentlichkeit umfassend Rechenschaft. „Gleichzeitig verfügen wir damit über ein Instrument, mit dem wir genau analysieren und steuern können, wofür wir Geld ausgeben und wie wir damit am besten unseren kirchlichen Auftrag zum Wohle der Menschen erfüllen.“ Das aktuelle Defizit rühre daher, dass viele Ausgaben gebunden seien und es auch erst mittelfristig gelingen werde, aus der derzeitigen finanziellen Situation herauszukommen.

„Absolute Haushaltsdisziplin lautet das Gebot der Stunde für alle Hauptabteilungen des Bischöflichen Ordinariats“, betonte der Bischof. Eine rasche Konsolidierung des Haushalts sei angesagt, in den kommenden Jahren solle ein Diözesanhaushalt ohne Rücklagenentnahme erreicht werden – „und das angesichts eines zu erwartenden Rückgangs der Kirchensteuereinnahmen“. Dazu werde er in diesem Jahr mit den diözesanen Gremien dringend notwendige Entscheidungen zu Schwerpunkten treffen, sagte Bischof Jung. Es gelte, Aufsichtsgremien mit externen sachverständigen Personen zu besetzen, die die notwendige Unabhängigkeit mit sich bringen. „Wer Geld verwaltet, kann sich nicht gleichzeitig kontrollieren. Wir stellen die entsprechenden Gremien, insbesondere den Diözesanvermögensverwaltungsrat, bis Ende des Jahres neu auf und stärken sie, damit sie ihre Informationsrechte und ihre Aufsichtspflichten wirksam wahrnehmen können.“

Neben den genannten Entscheidungen nannte der Bischof drei Punkte, die für das Bistum dauerhaft von zentraler Bedeutung seien: „Das kontemplative Gebet, Katechese an neuen Orten und der Dienst an den Armen unserer Gesellschaft.“

„Wir blicken in die Zukunft und stellen die Weichen für eine neue Zeit mit veränderten Rahmenbedingungen“, sagte Generalvikar Thomas Keßler. Die wichtigen Entscheidungen über Schwerpunkte werde Bischof Jung gemeinsam mit den zuständigen Gremien in diesem Jahr vornehmen. Derzeit mache er sich ein vollständiges Bild von der Situation in den Pfarreien, von den Strukturen und der Situation der verschiedenen Organisationen „in der großen Familie unserer Kirche in Unterfranken“.

Aufgebaute Verpflichtungen

Wegen aufgebauter Verpflichtungen werde das Bistum auch in diesem Jahr trotz gestiegener Kirchensteuereinnahmen einen Jahresfehlbetrag von rund 15 Millionen Euro aus den Ersparnissen decken müssen. Um ihren Arbeitsplatz müssten sich die Mitarbeiter keine Sorgen machen. „Ohne engagierte Menschen können wir unseren kirchlichen Auftrag nicht erfüllen und dem Dienst an den Menschen nicht nachkommen“, hob der Generalvikar hervor.

Die Diözese schulde ihren Gläubigen einen verantwortungsvollen und sparsamen Umgang mit den Einnahmen und dem Vermögen der Kirche. Das bedeute, dass schon jetzt die künftige Entwicklung mit zurückgehenden Einnahmen berücksichtigt werden müsse. Bei begrenzten Mitteln müsse jede Ausgabe darauf geprüft werden, wie effektiv sie dem Dienst am Menschen und am Auftrag der Kirche diene. Geachtet werde zudem in besonderem Maße auf Haushaltsdisziplin, ein effektives Beschaffungs- und Vergabewesen. „Dem dienen auch neue Steuerungs- und Kontrollmechanismen wie etwa die strikte Anwendung der handelsrechtlichen Vorgaben.“ Dabei werde das Bistum auch von externen Fachkräften unterstützt. Die Ausschreibung der Stelle des Finanzdirektors sei in den vergangenen Wochen auf den Weg gebracht worden, „die Aufsichts- und Kontrollgremien stellen wir derzeit neu auf“, betonte Generalvikar Keßler. Zudem werde die Verwaltung des Bischöflichen Ordinariats weiter neu organisiert.

Kommissarischer Finanzdirektor Andreas Hammer stellte den Haushaltsplan vor. Für das aktuelle Jahr gehe das Bistum noch von einer leichten Steigerung des Kirchensteueraufkommens aus. Angesichts des bevorstehenden Brexits sowie des Handelsstreits der USA mit mehreren Nationen gebe es aber erhebliche Abwärtsrisiken. „Auch aus demografischen Gründen und angesichts von Kirchenaustritten ist in den nächsten Jahren mit einem spürbaren Rückgang des Kirchensteueraufkommens zu rechnen“, mahnte Hammer. Daher müsse die Wiederbesetzung frei werdender Stellen sorgfältig geprüft werden.

„Derzeit wird an der Ausarbeitung eines Bau-Moratoriums gearbeitet, das in der ersten Jahreshälfte 2019 greift und für mehrere Jahre nur noch die Finanzierung absolut notwendiger Baumaßnahmen erlauben wird“, sagte Hammer. Die geplanten Aufwendungen im Baubereich beträfen laufende Projekte und seien aufgrund von Entscheidungen der Vergangenheit im Wesentlichen vorgezeichnet.

Bau-Moratorium vorbereitet

„Entscheidungen zu Bauaktivitäten und auch zu einer entsprechenden Schwerpunktsetzung im Baubereich – welche Projekte können zukünftig realisiert werden, welche nicht – werden immer erst nach einigen Haushaltsjahren im Jahreshaushalt sichtbar.“ Hammer betonte: „Wir haben Maßnahmen eingeleitet, um mittelfristig einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können.“

Ein „weiter so“ dürfe es nach den Worten von Dr. Michael Wolf, Vorsitzender des Diözesanrats der Katholiken, in Sachen Haushalt nicht geben. Es sei positiv, dass die ersten Schritte zur Verringerung der Verluste geplant und teilweise auch schon eingeleitet seien. „Die andere Frage ist: Wie kommen wir zu mehr Geld.“ Zudem sei es wichtig, Schwerpunkte der Bistumsarbeit zu definieren.

„Wir sind der Meinung, dass das natürlich transparent und unter Einbeziehung der Laiengremien erfolgen sollte.“ Aus Sicht des Diözesanrats wäre hierfür der Diözesanpastoralrat das richtige Gremium. Dieser habe sich allerdings bislang noch nicht konstituiert.

Dorothea Weitz, Vorsitzende der Mitarbeitervertretung (MAV) des Bischöflichen Ordinariats, bezog sich auf die Zusage von Generalvikar Keßler: „Keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter müssen um ihren und seinen Arbeitsplatz Sorge haben. Das ist für uns der wichtigste Satz der heutigen Pressekonferenz.“ Es sei eine der Hauptaufgaben der MAV, dafür Sorge zu tragen, dass die Diözese weiterhin ein zuverlässiger Arbeitgeber sei.

Dafür stehe die MAV in einem engen Austausch mit dem Generalvikar und mit Bischof Jung. Auch die Kollegen seien gefragt, in der herausfordernden Situation des Umbaus „eine gewisse Flexibilität“ an den Tag zu legen.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2019 liegen die Personalaufwendungen für Kleriker und Angestellte des Bistums bei rund 125,1 Millionen Euro und machen rund 57 Prozent des Gesamtetats aus. Sie sichern vor allem die Seelsorge in den 156 Pfarreiengemeinschaften und 17 großen Einzelpfarreien im Bistum Würzburg. Insgesamt sind rund 114,2 Millionen Euro für die territoriale und die kategoriale Seelsorge in den Pfarreiengemeinschaften und Dekanaten eingeplant.

Unter anderem fließen rund 2,1 Millionen Euro in die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen. Für Schule, Hochschule, Wissenschaft, Kunst und Kultur gibt das Bistum rund 20,5 Millionen Euro aus, für die Fort- und Erwachsenenbildung in der Seelsorge sowie für die Kirchenmusik 17,1 Millionen Euro und für sozial-karitative Dienste rund 26,3 Millionen Euro.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019