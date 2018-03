Rascher Bau der Straßenbahn ans Hubland befürwortet

Anzeige

Würzburg.In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Koordinierungsausschuss der Stadt Würzburg mit den Präsidenten der drei Würzburger Hochschulen einstimmig für die Erweiterung der Straßenbahn über das Frauenland ans Hubland ausgesprochen.

Direkter Anschluss

„Mit der neuen Straßenbahnlinie wird der Campus am Hubland direkt an die Innenstadt angeschlossen. Dadurch wird die Mobilität der Studierenden und der Beschäftigten erheblich verbessert“, so die Mitglieder des Ausschusses. Insgesamt sei die neue Straßenbahn „von großer Bedeutung für den Hochschulstandort Würzburg“.

Mit gut 28 000 Fahrgästen pro Tag rechnet die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) für die Hublandlinie; sie wäre damit die in Würzburg am stärksten genutzte Linie.