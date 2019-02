Raser von der Polizei gestoppt

Randersacker.Beamte der Autobahnpolizei waren am Sonntagmorgen zur Verkehrsüberwachung auf der Autobahn 3 unterwegs. Dabei ging ihnen ein Raser ins Netz.

In den Morgenstunden fuhren die Beamten auf der A 3 auf Höhe der Anschlussstelle Randersacker in Fahrtrichtung Frankfurt. In der Einfahrt zur Baustelle des Katzenbergtunnels ist die Geschwindigkeit in diesem Bereich auf 80 Stundenkilometer begrenzt. Dort wurden die Beamten von einem VW mit einem Tempo von 171 Stundenkilometern überholt.

Auf den 29-jährigen „Hobby-Rennfahrer“ warten nun ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie drei Monate Fahrverbot.

